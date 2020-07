Benzema, o melhor de junho; Courtois recebeu o prêmio de janeiro

Como se não bastasse vencer a Liga, Benzema e Courtois garantiram o prêmio de melhores de junho e janeiro, respectivamente. O francês teve um grande final de temporada que foi recompensado pela Liga, já o belga recebeu o prêmio mais tarde devido a crise do coronavírus.

No início do ano Courtois chamou atenção da Liga. Soferu apenas um gol, contra o Sevilla, e o restante das suas atuações no mês de janeiro foram espetaculares.

Já Benzema chegou ao seu melhor nível ao final da temporada. O 'monsier' foi um dos grandes responsáveis pelo 34º título do Real com seus gols. O clube, feliz da vida, compartilhou o feito.