Benzema, pronto para o Shakhtar Donetsk

O Real Madrid completou sua última sessão preparatória antes do jogo de terça-feira contra o Shakhtar Donetsk no campo do Estádio Olímpico de Kiev, com o francês Karim Benzema acompanhando seus companheiros de equipe após superar seus problemas nos quadris.

Os jogadores de Zinedine Zidane se exercitaram em um gramado que lhes traz boas lembranças, pois ali conquistaram a décima terceira Liga dos Campeões da história do clube merengue em 26 de maio de 2018, a terceira consecutiva, ao vencer o Liverpool por 3 a 1 em jogo em que o galês Gareth Bale fez um golaço de bicicleta.

A comissão técnica merengue preparou um treino leve com exercícios de aquecimento e prevenção que continuou com rodadas, exercícios de condução e séries de sprints para depois terminar com um jogo em campo reduzido e chutes a gol, segundo o clube em comunicado.

Apesar da chuva de desfalques que o Real Madrid tem - Sergio Ramos, Fede Valverde, Eden Hazard, Dani Carvajal e Álvaro Odriozola, por lesão; e Luka Jovic, que permanece isolado após testar positivo para coronavírus, Zidane recebeu a boa notícia da recuperação de Benzema.

O atacante francês ficou de fora dos últimos três jogos da equipe devido a problemas no quadril e nesta segunda-feira completou o segundo treino com o grupo pouco antes de enfrentar o Shakhtar (confira as prováveis escalações do jogo aqui).