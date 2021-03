Benzema segue evoluindo e terá quinta-feira decisiva

Karim Benzema segue se recuperando de problema no músculo adutor esquerdo. Assim como os demais lesionados, ele trabalhou nesta quarta-feira, enquanto o restante do grupo teve dia livre.

A equipe técnica do clube está confiante com o retorno do centroavante. Sua evolução no tratamento é considerada boa e sua volta dependerá dos movimentos dessa quinta-feira, quando todo o elenco voltará a treinar.

A reintegração às atividades do grupo será como um teste para Benzema. Caso tudo corra bem, ele terá três dias de treinos antes do jogo contra o Atlético de Madrid.

Entre os lesionados, Éder Militão é quem tem mais chances de estar retornar a tempo, enquanto Sergio Ramos, Eden Hazard e Dani Carvajal precisarão de mais tempo para superar seus problemas físicos.

A presença do artilheiro da equipe teria importância especial, pois o dérbi de domingo é confronto direto pelo título. O time de Zidane dependerá apenas de si para reduzir para dois pontos a vantagem do líder.

O Real Madrid soma 53 pontos em 25 jogos disputados e divide o segundo lugar com o Barcelona. Vale destacar que o time de Diego Simeone chegará ao classico tendo disputado uma partida a menos.

Aos 33 anos, o francês vive sua 12ª temporada no Real Madrid e soma 541 jogos, 450 titularidades, 266 gols e 118 assistências. Nesta campanha, são 28 jogos, 26 como titular, 17 gols e cinco assistências.