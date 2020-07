Benzema treina com normalidade e Nacho acelera sua recuperação

Após a vitória na sexta-feira contra o Alavés (2-0), o Real Madrid voltou neste sábado ao CT de Valdebebas para treinar para o jogo de segunda-feira em Granada (22:00), em uma sessão na qual o francês Zinedine Zidane viu como o espanhol Nacho Fernández avançou em sua recuperação, participando com o grupo na primeira parte do treinamento.

A outra boa notícia foi poder ver o francês Karim Benzema em campo, depois de reclamar de incômodo na área traseira da coxa após ser substituído no jogo de sexta-feira. 'Zizou' declarou em uma coletiva de imprensa que havia sido apenas um golpe, com dor crescente, resultado de fadiga, e neste sábado o atacante saltou para o campo sem problemas.

Treino de recuperação para os titulares, já que em dois dias enfrentam outra 'final' na luta pelo título da LaLiga Santander, que lidera com quatro pontos de vantagem, com nove a serem disputados, sobre o Barcelona. Assim, os jogadores que fizeram parte do jogo realizaram uma corrida contínua e foram tratados com sessões de massagem e hidroterapia dentro das instalações.

O restante, com exceção do brasileiro Marcelo Vieira, devido a um problema muscular, e o sérvio Luka Jovic, em quarentena em sua casa, aguardando os resultados de um teste de coronavírus após receber a visita de um amigo que tem COVID-19, completou exercícios de pressão e posse e ensaiou chutes no gol. Por sua parte, os goleiros realizaram um trabalho específico, conforme relatado pelo clube em um comunicado.

Zidane, que recuperará Sergio Ramos e Dani Carvajal, sancionados, para a partida contra o Granada, poderá contar em breve com Nacho, que está enfrentando a última etapa de recuperação de lesão muscular no reto anterior direito diagnosticado em 8 de junho.