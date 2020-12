Benzema usou a cabeça duas vezes para tirar a pressão

Real Madrid e Borussia Mönchengladbach chegaram à rodada decisiva de um grupo em que todos integrantes ainda tinham chances de se classificar. Por isso, os quatro candidatos precisavam pontuar.

Com desvantagem na tabela, o time de Zinedine Zidane entrou em campo com maior ímpeto ofensivo e mantendo o volume de jogo no campo de ataque. Após dois cruzamentos, o terceiro surtiu efeito.

Os anfitriões abriram o placar logo aos sete minutos, quando Lucas Vázquez recebeu pela direita e cruzou encontrando Karim Benzema no meio da área. O francês saltou mais alto que a marcação e cabeceou para dentro.

Em lance similar, o Real Madrid ampliou aos 31 minutos, quando o camisa 9 voltou a cabecear para dentro, dessa vez com assistência de Rodrygo, que recebeu na direita e pedalou na frente da marcação antes de mandar um cruzamento perfeito para o francês.

Com isso, o centroavante de 32 anos chegou a quatro gols nesta edição da Champions League e sete na temporada 2020-21.