Berbatov, ex-United, daria o título ao Liverpool

Dimitar Berbatov, embaixador de 'Betfair', acredita que o Liverpool deve ser o atual campeão da Premier League e que a temporada não pode chegar ao fim sem um campeão.

"As pessoas sugerem que o título seja dado ao Livepool, e honestamente, eles merecem por como estavam jogando. Ninguém conseguiria ultrapassá-los. Pelo futebol que apresentaram, merecem o título", disse o ex-jogador búlgaro.

"No entanto, qualquer retorno ao futebol só será permitido com o apoio do governo e com as devidas orientações médicas", completou.

Berbatov jogou quatro temporadas no Manchester United. Dividiu o vestiário com Rio Ferdinand, ex-zagueiro e agora comentarista esportivo, que é partidário de que a competição seja cancelada.