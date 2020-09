Bergwijn garante vitória do Tottenham em amistoso. DUGOUT

Confira como foi o gol marcado por Steven Bergwijn na vitória do Tottenham por 1 a 0 sobre o Birmingham em amistoso de pré-temporada realizado no estádio dos Spurs. O holandês mostrou habilidade para tirar o defensor da jogada e acertar um chute preciso no canto.