Berlusconi descarta Ibrahimovic pelo alto salário

Adriano Galliani, dirigente do Monza, afirmou em entrevista concedida a 'Binario Sport', que falou com Zlatan Ibrahimovic sobre uma possível contratação do sueco.

No entanto, apesar do poderio financeiro do presidente do clube, Galliani teve que descartar essa ideia devido ao alto salário cobrado pelo atacante do Milan. Berlusconi não terá condições de concretizar o sonho recentemente revelado de modo público.

Em março, Cristian Brocchi, treinador do time da terceira divisão italiana, admitiu esse interesse em entrevista a 'Telelombardia'. "Os torcedores do Monza estão errados se consideram impossível contratar Ibrahimovic. Temos um clube com ambição e força, é um privilégio", disse o técnico quando ainda havia esperanças no reforço.

Nos últimos dias, declarações do atacante deixaram clara certa insatisfação sobre a falta de competitividade do Milan e inclusive sobre o valor recebido. Diante disso, resta esperar uma provável mudança de equipe, que não deverá ser o Monza.