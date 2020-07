O conhecidíssimo treinador de vôlei com as seleções feminina e mascula do Brasil, Bernardinho, está por trás da parceria entre o time Sesc Vôlei e o Flamengo visando a disputa da Superliga Feminina.

No vídeo abaixo, você confere uma entrevista com o técnico onde ele fala sobre as expectativas para essa nova temporada.