Berrío dá adeus ao Flamengo e assina com time árabe

Orlando Berrío chegou ao Flamengo com status de grande contratação em janeiro de 2017, depois de ter feito parte do Atlético Nacional campeão da Libertadores no ano anterior, e prometeu que, vestido de rubro-negro, conquistaria outra vez a taça continental.

Dois anos depois, o colombiano conseguiu cumprir a promessa, mas sem ter se estabelecido como titular e sendo, cada vez mais, alvo de especulações em outros clubes. O jogador contratado por cerca de R$ 17 milhões tinha vínculo com o Rubro-Negro válido até dezembro de 2020, mas já não atuará mais no time carioca.

Neste domingo, foi oficializada a chegada ao Khor Fakkan, dos Emirados Árabes, em contrato válido por dois anos. O Flamengo não lucra com a transação, mas mantém 40% para a futura venda do atleta

Berrí​o disputou 81 jogos e marcou sete gols no Flamengo. Seu auge, contudo, foi uma assistência. Em 2017, o colombiano aplicou um lindo drible sobre o lateral-esquerdo Victor Luís, do Botafogo, antes de dar o passe para Diego sacramentar a vitória na semifinal daquela Copa do Brasil