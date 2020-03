Testes e as táticas de Jorge Jesus no Flamengo 2020

Atual campeão, o Flamengo tem dúvidas para a sua estreia na Copa Libertadores 2020 nesta quarta-feira (4), contra o Junior Barraquilla, na Colômbia: quem serão os substitutos de Rafinha e Bruno Henrique? As opções de Jorge Jesus são João Lucas e Berrío para a lateral-direita, e Pedro e Michael no ataque..

Desde o início de 2020, Jorge Jesus vem fazendo uma série de testes no elenco Rubro-Negro, e utilizou as partidas válidas pelo Campeonato Carioca para fazer os "experimentos".

Pedro ou Michael no ataque?

Em sete partidas que esteve em campo pelo Rubro-Negro em 2020, Pedro marcou três gols, sendo importante inclusive na Recopa Sul-Americana, marcando no empate por 2 a 2 contra o Independiente Del Valle no jogo de ida.

Já Michael também participou de sete jogos, mas atuando pelos lados do campo, com uma assistência distribuída e um gol marcado.

E a lateral-direita?

No entanto, foi justamente no último fim de semana, antes da estreia da Libertadores que Jorge Jesus fez mudanças mais bruscas e, já que não poderia contar também com Arão (suspenso devido a expulsão na final da Recopa), o treinador mandou o volante para a zaga e colocou Berrío, nos últimos dez minutos do duelo contra a Cabofriense na lateral-direita. A dúvida do treinador agora é se manterá o "improviso" na posição, ou se dará ao jovem João Lucas a oportunidade de estrear como titular numa partida internacional.

A dúvida, no entanto, só será esclarecida momentos antes da partida, quando Jorge Jesus divulgar a escalação. E você, torcedor, qual a sua preferência?