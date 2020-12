VÍDEO: Betinho projeta duelo direto entre Sport e Coritiba

Betinho voltou aos trabalhos normais após dois meses tratando uma doença no coração chamada Síndrome de Wollf-Pakinson-White.

Confira no vídeo acima uma entrevista com o volante de 28 anos do Sport, que soma 25 pontos, vem de quatro derrotas seguidas, está em 16º na tabela e recebe o Coritiba no próximo domingo pela 25ª rodada do Brasileirão.