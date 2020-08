Betis continua esperando uma proposta do Liverpool

Betis está ciente de que será muito difícil manter um jogador tão brilhante quanto Mandi em sua equipe, especialmente considerando que ele só tem um ano de contrato em Villamarín.

Portanto, os rumores são constantes. Fala-se de uma oferta de até dez milhões de euros por parte do Liverpool, que quer aproveitar financeiramente as circunstâncias do contrato com o argelino.

No entanto, o portal 'AS' informa que o Betis não recebeu nenhuma oferta firme pelo jogador, e continua à espera do campeão inglês, que é o principal pretendente de Mandi.

A equipe espanhola planeja fazer várias mudanças em sua defesa. Um deles seria Mandi, que poderia obter o maior benefício econômico. As contratações, portanto, terão que aguardar as saídas.