Betis, exemplar contra o COVID-19: pediu para os torcedores não receberem a equipe!

Este domingo é um dia importante para a cidade de Sevilha. O derbe entre Sevilla e Betis desperta paixões em toda a capital andaluza, razão pela qual os jogadores 'verdiblancos' pediram tranquilidade.

“Devido às limitações de encontro devido à pandemia, o Real Betis pede aos seus torcedores que torçam pelo time de casa e não se dirijam ao hotel de concentração e ao redor do Estádio Benito Villamarín”, publicou o Betis em suas redes sociais.

A razão pela qual a equipe verde e branca pediu tal favor a seus torcedores é que "a saúde está acima de tudo", em meio à pandemia de COVID-19.

Tudo isso depois de que neste sábado, véspera do jogo, os torcedores do Sevilla e do Betis compareceram às instalações do clube para mostrar seu apoio com sinalizadores e gritos.