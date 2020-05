Betis mira em Manquillo e sete jovens do Barcelona

Tudo indica que Javier Manquillo deixará o Newcastle neste verão. Por esse motivo, o lateral-direito espanhol teria entrado na agenda do Betis e do Sevilla, de acordo com 'Estadio Deportivo'.

Após 59 partidas oficiais com os ingleses, o jovem formado na base do Atlético de Madrid poderia retornar à LaLiga a custo zero.

Manquillo não é o único jovem do Barcelona que agrada ao clube alviverde. O jornal inclui na lista de interesses outros sete nomes: Aleñá, Pedri, Francisco Trincão, Riqui Puig, Álex Collado, Junior Firpo e Ansu Fati.

O jornal 'Sport' sustenta que o futuro dos jogadores acima dependerá das contratações que os catalães fecharão na próxima janela de transferências, além do interesse do técnico Quique Setién em contar com eles para a próxima temporada.

Aleñá, meio-campista de 22 anos, já jogou nesta temporada no Benito Villamarín por empréstimo.