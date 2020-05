Betis quer convencer o Barça com Aleñá

No meio da temporada, o Barcelona transferiu Carles Aleñá para o Betis, um time no qual o time de Mataró conseguiu jogar dez jogos oficiais antes da parada causada pela pandemia do coronavírus.

Com pouco tempo para demonstrar sua qualidade, o meia de 22 anos só conseguiu dar três assistências na equipe espanhol. Por esse motivo, o Betis quer um pouco mais de Aleñá.

De acordo com o jornal 'AS', a equipe verde e branca quer chegar a um acordo com o jogador catalão para que o jovem possa ficar no Benito Villamarín por mais uma temporada.

Por sua parte, Aleñá ficaria feliz em ficar em Sevilha se garantissem mais minutos no território catalão. Quique Setién deixou claro que quer o jogador para a pré-temporada, algo que poderia colocar em risco sua continuidade no Betis.