Betis quer manter William Carvalho apesar do interesse de Rennes

O futuro de William Carvalho não está definido. O angolano tem vários interessados, mas o Real Betis há quem pareça disposto a se esforçar para mantê-lo.

Começando com o próprio Manuel Pellegrini. Segundo informações do 'AS', treinador gosta do jogador de 28 anos e quer que o meia permaneça para a próxima temporada.

O Rennes é um dos maiores interessados no meio-campista, já que quer reforçar o setor central do time em 2020-21 devido à possibilidade de ter saídas em seu elenco.

O jornal espanhol citado anteriormente afirma que o clube francês fez uma oferta pro William Carvalho, mas não conseguiu oferecer os valores exigidos pelo Betis.