Betis vence e se aproxima de vaga na Liga Europa

O Betis de 2021 melhorou muito em relação ao Betis de 2020. A equipe de Pellegrini esqueceu a derrota contra o Barça e venceu o Villarreal, que entrou na partida devido a uma ação protestada pelos visitantes.

A primeira parte pode ser resumida na última jogada dela. Após 44 minutos de grande estudo e pouco jogo, o Betis assumiu a dianteira no placar em um daqueles minutos que valem toda a espera.

Fekir voltou a ver o gol. O francês, crucial no ataque Verdiblanco com Canales, usou o corpo para controlar a bola, ir para a área e vencer Asenjo com um chute cruzado.

O duro golpe afundou o Villarreal, que já acumula cinco jogos sem vencer. Logo após iniciar o segundo tempo, Emerson cabeceou livre para desviar um grande cruzamento de Canales.

O Betis teve chances de sentenciar o jogo, ele tinha o controle do jogo, mas o perdeu em uma das duas jogadas polêmicas que aconteceram. Depois de uma revisão no VAR, Gil Manzano decretou pênalti pela mão de Emerson, penalidade máxima que protestou veementemente o time visitante e que Gerard Moreno converteu.

A partir daí, o campo afundou em direção ao gol de Joel. O ar mudou a favor de um Villarreal que acumulou atacantes, mas não encontrou o caminho para o gol novamente.

Tudo poderia ter mudado na última jogada. Gil Manzano errou e apitou falta sobre Rubén Peña, em vez de deixar a jogada seguir, jogada que terminou pouco depois no gol do Villarreal. Apesar dos protestos, o gol não subiu para o placar e o Villarreal ficou no vácuo novamente.

O Villarreal perde fôlego, com um elenco feito para lutar pela Liga Europa. O Betis emerge novamente, que apenas três pontos os separam das posições europeias.