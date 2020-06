Marcelo viraliza com bibicleta em treino

Marcelo viralizou na internet com algumas das imagens do treino do Real Madrid na sexta-feira. O lateral ousou ao pedalar no ar e bater com uma bicicleta durante uma partida parecida com tênis.

O brasileiro, em dupla com Casemiro, virou de cabeça para baixo para pontuar sem que a bola tocasse na rede.

A jogada mereceu aplausos dos companheiros e foi amplamente compartilhada nas redes sociais, com publicação no perfil do clube.