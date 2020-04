VÍDEO: e aquela bicicleta de CR7 contra a Juve na Champions?

Cristiano Ronaldo revelou que seu gol contra a Juventus, de bicicleta, no jogo de ida das quartas de final da Champions League de 2017/18 é o seu favorito. Depois de um cruzamento de Carvajal, o português fez aquele gol incrível na partida que terminou 3 a 0 para o Real Madrid.

“Eu tentei por muitos, muitos anos”, afirmou Cristiano Ronaldo em entrevista ao canal ITV. “Eu havia marcado 700 gols na carreira, mas nunca tinha feito um assim. Eu pensei: ‘Finalmente eu fiz um de bicicleta, o pulo perfeito’.”

No vídeo abaixo, você pode conferir o momento que ficou marcado na memória do português e dos fãs do bom futebol.