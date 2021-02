Bielsa denuncia perseguição sofrida pelo Lille

Marcelo Bielsa denunciou nesta sexta-feira que sofreu assédio da diretoria do Lille antes de sua demissão em 2017, assunto que está sendo resolvido na Justiça do Trabalho da cidade do norte da França.

O argentino, atual técnico do Leeds, declarou esta sexta-feira por videoconferência no julgamento, que foi julgado em 2 de julho, segundo a mídia francesa.

Em seu depoimento, o técnico disse: “O que quero explicar é o assédio que sofri nos meses de setembro e outubro, antes da minha demissão, para me desestabilizar e me obrigar a pedir a demissão”.

Bielsa também acusou o conselho de "sabotar minha gestão e atrapalhar meu trabalho, degradando minha autoridade".

Com uma longa carreira na Argentina, Espanha e França, o treinador, agora com 65 anos, começou sua carreira no clube do norte em julho de 2017, com um contrato de dois anos, mas foi suspenso em novembro e formalmente demitido em dezembro, quando o Lille ficou em penúltimo lugar na Ligue 1.

O clube, então presidido pelo empresário Gérard López, tentou demonstrar que a demissão era justificada (por suposta negligência profissional de Bielsa) para não lhe pagar o contrato na íntegra.

Em vez disso, o técnico quer receber a totalidade do seu contrato, pelo qual pede cerca de 19 milhões de euros, segundo a imprensa francesa.

Perseguido pelo endividamento do Lille, apesar de liderar a Ligue 1, López vendeu o clube para um fundo de investimento de Luxemburgo em dezembro passado, deixando também a presidência.