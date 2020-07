Bielsa e Leeds tiveram o merecido 'corredor da honra'

O Leeds United entrou em campo neste domingo já com a vaga garantida para a Premier League. Marcelo Bielsa conseguiu subir de categoria com uma equipe que estava fora da categoria principal do futebol inglês há 16 anos.

O título veio faltando duas rodadas para o fim, isto é, com 44 jogos disputados, alcançou 26 vitórias, nove empates e nove derrotas, com um total de 70 gols a favor e 34 contra.

Após a paralisação por conta do COVID-19, Leeds mostrou uma regularidade que o colocou e o manteve na liderança. Ele venceu os últimos quatro jogos, enquanto seu principal concorrente, WBA, venceu um, empatou dois e perdeu um.

Neste domingo foi o dia da 45ª partida, contra o Derby County, time que recebeu os campeões com aplausos, formando um corredor na entrada de campo.