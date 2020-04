"Bielsa era como o professor de La Casa de Papel"

Lucas Ocampos admira Marcelo Bielsa. Hoje, um está no Sevilla e o outro atua no Leeds, embora o tempo que dividiram no Olympique de Marseille tenha deixado sua marca para o jogador.

"Foi único ter treinado com Bielsa. Eu não o conhecia, mas ouvia muitos comentários. Para mim, ele foi um dos grandes técnicos que eu tive. Ele era o professor de La Casa de Papel", contou rindo a 'TyC Sports' e fazendo referência à sua personalidade calculista.

Ocampos falou sobre a intensidade dos dias entre assinar e estrear: "Seu assistente me chamou e me disse que Marcelo queria falar comigo. Tive uma conversa com ele, peguei minhas coisas e fui para Marselha. Assinei o contrato na terça-feira e jogamos no sábado".

"De terça a sábado, não tive contato com Bielsa, nem no treinamento", continuou. "Ele tem outra maneira de chegar no jogador e ensina à distância. Antes do final do primeiro tempo, perdíamos por 1 a 0 e ele me chama e diz: 'vá se aquecer no vestiário'. Aos 10 minutos eu entrei e marquei um gol. Com o jogo terminando, um jogador nosso foi expulso e Bielsa me tirou de campo. Era muito estranho sair de campo, porque eu tinha recém entrado."

"Depois, Marcelo me explicou por que ele me tirou e entendi. Ele fez isso porque era a melhor coisa para o time", disse Ocampos, que se declara um grande fã do treinador.