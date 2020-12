Bielsa, Flick e Klopp são os técnicos finalistas do The Best

Além de anunciar atletas finalistas ao The Best de 2020 entre homens e mulheres, a Fifa revelou os nomes dos três finalistas ao prêmio que reconhecerá o melhor técnico do período entre 8 de julho de 2019 e 7 de outubro de 2020.

O trio escolhido foi Marcelo Bielsa (Leeds United), Hans-Dieter Flick (Bayern de Munique) e Jürgen Klopp (Liverpool). O vencedor será conhecido em cerimônia realizada na próxima quinta-feira, 17 de dezembro, em Zurique, na sede Fifa.

Correndo por fora, o técnico argentino conseguiu recolocar o Leeds United na elite inglesa após 16 anos, enquanto o comandante do Liverpool chegou ao recorde de 99 pontos, que levou o time a seu primeiro título da Premier League em 30 anos.

Somando diversos títulos, Flick chega favorito após conquistar Bundesliga, Liga dos Campeões, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha e Supercopa da UEFA.

Para chegar à final, eles deixaram dois outros indicados para trás: Julen Lopetegui, que conseguiu levantar o troféu da Liga Europa com o Sevilha, e Zinedine Zidane, atual campeão espanhol com o Real Madrid.