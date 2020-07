'Bild': Barça será obrigado a pagar 20 milhões se vender Dembélé

A possível saída de Ousmane Dembélé do Barcelona pode não ser tão vantajosa quanto muitos pensam. Segundo o 'Bild', os azul-granas teriam que pagar todas as variáveis ​​que restaram da transferência do Borussia Dortmund.

Dos 105 milhões mais 40 em variáveis ​​na época do contrato, o Barça já desembolsou o valor acordado e metade das variáveis. Este pagamento corresponde aos 50 jogos disputados como 'culé' e à classificação do Barcelona em duas edições da Liga dos Campeões.

De qualquer forma, o Borussia Dortmund se garantiu por meio de uma cláusula para poder receber o valor total das variáveis, de modo que o Barça teria que pagar os 20 milhões restantes mesmo vendendo o francês antes que os requisitos fossem cumpridos.

Nos últimos dias, haviam especulado que o Manchester United poderia ir atrás do jogador do Barcelona depois de ver como o preço de Jadon Sancho havia disparado.

Se finalmente oferecerem 80 milhões de euros e o Barça decidir vender, os catalães ficariam com apenas 60 milhões. A operação de Dembélé seria uma verdadeira ruína.