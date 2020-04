'Bild'; Müller fica no Bayern até 2023

Sem a bola rolar pelos gramados, o Bayern passou esses dias trabalhando nos bastidores para preparar o seu elenco de olho na próxima temporada.

Segundo o 'Bild', o Bayern fez uma proposta ofcial de renovação a Thomas Müller, cujo contrato com o clube bávaro termina em 2021. O jogador teria dado o 'ok' a proposta do clube.

Desta forma, de acordo com a citada fonte, Müller assinará um novo contrato válido até 2023. Faltariam apenas alguns poucos detalhes para o acordo ser total.

O maior entrave seria o salário, isso porque o atacante quer um aumento, mas já recebe uns 15 milhões de euros ao ano, um valor que o Bayern não está disposto a subir.

O clube estuda compensar essa questão dos valores oferecendo um ano mais de contrato (se o jogador estiver de acordo". Ou seja, o vínculo poderia ser até 2024.