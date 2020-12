'Bild': Tuchel não é mais o técnico do PSG

A fase de Thomas Tuchel como treinador do PSG pode ter chegado ao fim. A diretoria o teria despedido de uma forma repentina nesta véspera de Natal, apesar de ter destruído Strasbourg horas antes.

A notícia é, para dizer o mínimo, surpreendente, mas mídia de prestígio (e geralmente bem-sucedida com esse tipo de boato) como 'Bild' ou 'L'Équipe' afirmam que Tuchel foi demitido e não é mais o treinador do Paris Saint-Germain.

A dinâmica da equipe parisiense não tem sido muito boa nesta temporada. Uma pré-temporada curta e ruim, aliada ao golpe emocional de ter perdido a final da Champions League, deixou o PSG em um nível inferior.

Com um futebol pouco brilhante e oprimido por uma série de lesões inoportunas que deixaram Tuchel sem um respiro, a equipe tem lutado para se manter na liderança da Ligue 1, competindo com o Olympique de Lyon e Lille, apesar de seu mau começo de temporada.

Ele também conseguiu, mas com sofrimento, colocar a equipe no mata-mata da Liga dos Campeões por mais um ano, mas os últimos jogos foram bastante decepcionantes, por assim dizer. E, apesar de tudo, Tuchel conseguiu fazê-los avançar ou, pelo menos, evitar o pior.

Mas a relação entre o alemão e a diretoria nunca foi boa. As tensões com Leonardo têm sido uma constante nos últimos tempos e teriam levado a essa demissão, da qual ainda não se sabe se foi de comum acordo.

Porque não seria impossível que ambos tivessem decidido, como partes civilizadas, que Tuchel não estava qualificado para levar esta complicada temporada, dadas as circunstâncias que atualmente rodeiam a equipe parisiense.

No momento, não há confirmação oficial do PSG, mas a imprensa especializada está fervilhando com este presente de Natal totalmente inesperado.