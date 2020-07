Blanc, na liderança para assumir o comando do Barça

O mau desempenho do Barcelona desde a chegada de Quique Setién e a tensão entre o Cantábrico e o vestiário fizeram com que o ex-técnico do Betis tivesse seu futuro questionado.

Depois de perder definitivamente a LaLiga na penúltima rodada, nomes diferentes começaram a soar para assumir as rédeas da equipe catalã em vez de Quique.

Entre eles, um dos mais comentados é Patrick Kluivert, que viria como um interino. Outro, com mais chances que o holandês, é o de Laurent Blanc.

O que foi técnico do PSG e da França não tem equipe e já teria sido oferecido por seu agente Jorge Mendes à equipe do Barcelona.

Apesar do Barça não confirmar nem negar, a verdade é que a figura do francês ganha cada vez mais força e o portal 'L'Équipe' já colocou o treinador, que era jogador do Barça, na 'pole position' para liderar a equipe na próxima temporada.

Da mesma forma, a prestigiosa mídia francesa aponta que seu compatriota Éric Abidal já teria proposto o nome de Blanc à cúpula do Barça, que estaria considerando essa opção.

A principal desvantagem, segundo as informações, seria que Blanc só poderia assinar por um ano, já que o próprio Barcelona não quer contratar um comandante a longo prazo (com a possibilidade de Xavi em mente) com as eleições no final da próxima temporada.

Esse seria o problema que parou a operação. Se for resolvido e ambas as partes concordarem com a duração contratual, quem foi campeão mundial em 1998 iria para o Camp Nou.