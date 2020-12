Blatter confessou que teve coronavírus

O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, que cumpre seis anos de afastamento do esporte por um pagamento ilegal ao ex-presidente da UEFA, Michel Platini, revelou que no mês passado testou positivo para COVID-19 e que se recuperou da doença, segundo informações do jornal 'The Athletic'.

O dirigente suíço de 84 anos, disse que enfrentou duas semanas de recuperação em uma hospital do seu país natal.

"Eu tive COVID-19, tive gripado e com uma febre alta, fiz a quarentena de 14 dias e já estou recuperado, sin sintomas e disposto a voltar a lutar", declarou Blatter, que foi presidente da FIFA durante 17 anos.

Blatter assegura que só se sentiu mal "uma noite" e quando foi ao médico, o mesmo le enviou para o hospital. "Mas não tive nenhum sintoma durante a quarentena e me sinto bem", completou.