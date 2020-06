Boa notícia para Lewandowski, Immobile, Haaland, Cristiano e Messi: haverá Chuteira de Ouro!

Este ano haverá Chuteira de Ouro. O troféu foi suspenso com o intervalo devido ao coronavírus e, embora a Ligue 1 tenha sido concluída sem jogar, a 'ESM', o conglomerado de mídia que entrega o troféu, decidiu seguir em frente.

Assim, os maiores artilheiros da Europa terão a oportunidade de lutar por esse prestigioso prêmio. Immobile parou na primeira posição, mas Lewandowski não desperdiçou a retomada precoce da Bundesliga. Ele já tem 30 gols, ou 60 pontos.

Mas eles não estavam sozinhos na liderança. Haaland os perseguiu na terceira posição, e Cristiano, Werner e Messi seguiram a trilha no topo da tabela.

A vantagem de Immobile e Lewandowski era tal que, após quatro rodadas, Werner e Haaland não conseguiram alcançar o italiano. Eles têm 50 e 44 pontos, respectivamente.

É claro que a decisão desagradará Mbappé ou Ben Yedder, os maiores artilheiros da Ligue 1 (oitavo e nono no momento da suspensão), que ficaram sem chances devido ao encerramento antecipado de sua competição.

O portal 'Marca', representante da 'ESM' na Espanha, diz que os membros deste grupo decidiram seguir em frente com o troféu, apesar da conclusão de algumas ligas. "Em outras temporadas, vários países e jogadores tiveram a má sorte de ter 18 clubes em comparação com outras ligas com 20 equipes. Portanto, nesta temporada, haverá um vencedor", justificou o conglomerado.

O 'playoff' de algumas ligas, como a dinamarquesa, também não será levado em consideração. Portanto, as disputadas em duas fases também encerram sua contribuição para a Chuteira de Ouro.

Pode parecer injusto, mas é preciso esclarecer uma coisa: por causa do sistema de multiplicadores, é muito difícil alguém de fora das grandes ligas vencer. A última vez que aconteceu foi Mário Jardel, do Porto, em 2001-02.