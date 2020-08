Boateng deixa a final com lesão aos 25 minutos

A grande final da Champions League teve um primeiro tempo intenso, com chances dos dois lados e atuações dos goleiros que levaram os times aos vestiários com 0 a 0 no placar.

No entanto, não se pode dizer que ninguém teve desvantagem nos 45 minutos iniciais, porque o Bayern de Munique perdeu um de seus titulares de forma precoce.

Boateng teve de deixar o campo logo aos 25 minutios, quando sentiu um problema na perna direita após uma disputa de bola com Mbappé. O alemão precisou de ajuda para deixar o gramado do Estádio da Luz e não teve condições de seguir jogando.

Com isso, o técnico Hans-Dieter Flick colocou Süle em campo para seguir batalhando contra o Paris Saint-Germain em busca do título mais desejado do velho continente.