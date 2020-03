Boban é demitido do Milan

Zvonimir Boban não é mais diretor de futebol do Milan. O ex-jogador e ídolo do clube fez algumas críticas a alta cúpula da entidade, e ao que tudo indica, esse foi o motivo da demissão.

“O AC Milan confirma que informou Zvonimir Boban da rescisão do seu contrato como Diretor de Futebol do Clube com efeito imediato. O clube agradece a Zvonimir por seu serviço ao clube nos últimos nove meses e deseja a ele tudo de bom para sua futura carreira profissional”, disse o clube em comunicado.

“O clube continuará apoiando Stefano Pioli e sua primeira equipe em todas as áreas e está otimista com os próximos jogos da temporada 2020. A ambição do clube continua a regressar ao topo do futebol europeu, investindo de forma responsável na equipa, em conformidade com o UEFA Financial Fair Play”, completou.

Ivan Gazidis, CEO da equipe italiana também falou. “Agradecemos a Zvone por seus esforços nos últimos nove meses e desejamos-lhe felicidades em seus futuros empreendimentos. Precisamos agora voltar nossa atenção para o futebol e os jogos importantes que estão por vir. Stefano Pioli e seus os funcionários estão fazendo um trabalho excepcional aumentando o desempenho da equipe todas as semanas e terão nosso total apoio enquanto continuam esse trabalho, em um momento difícil para o país”, disse.