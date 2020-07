Boca Juniors aparece entre Yerry Mina e o Valencia

O futuro continua incerto para Yerry Mina. O zagueiro colombiano continua convivendo como pode com as lesões no Everton da melhor maneira possível, mas não faltam pretendentes para o seu futuro.

O Valencia parecia estar na melhor posição para tirá-lo do Goodison Park neste verão, mas a equipe 'che' viu surgir um novo concorrente nas últimas horas.

Segundo informações da 'FOX Sports', o Boca Juniors quer se envolver nas possíveis negociações entre o clube e o jogador e tentar atraí-lo com uma oferta suculenta.

Um dos principais pontos dessa possível negociação recairá no final de temporada do Valencia. Se a equipe espanhola entrar na Liga Europa, as chances de Mina acabar em Buenos Aires serão reduzidas consideravelmente.