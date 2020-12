A heroica passagem do Boca Juniors às semifinais

Havia muita incerteza sobre se o Boca Juniors seria capaz de reverter a vantagem, mas o clube 'Xeneize' esclareceu qualquer tipo de dúvida com uma vitória mais do que merecida na La Bombonera (2-0).

Os responsáveis ​​por colocar a equipe de Russo nas semifinais foram Salvio e Villa, que foram muito ativos durante toda a partida. Não se esqueça de Tevez, o melhor de seu time.

O 'Apache' contribuiu com seus companheiros em todos os momentos e até colaborou nas tarefas defensivas. Só faltou o gol, algo que não veio porque Arias, o goleiro do Racing, parou todas as suas perigosas finalizações.

O goleiro estava fazendo uma boa noite e salvou o time por bastante tempo. Quando a 'Academia' estava em pior fase, o goleiro teve que intervir em vários momentos para evitar uma vitória escandalosa.

Depois de alguns minutos iguais, o Boca decidiu assumir o comando do jogo e o Racing não sabia o que fazer. Aos 6', Soldano, titular no lugar de Cardona, perdeu um mano a mano e alertou para o que poderia acontecer a Arias.

Tévez lidera, Salvio executa e Villa finaliza a tarefa

Poucos minutos depois dessa jogada, Tevez começou a ocupar o centro das atenções e isso foi notado pelo Boca. Mais ocasiões vieram e o 'Apache' viu que todos eram defendidos pelo goleiro. Não havia como até que Salvio, outro homem importante, entrou em cena.

Aos 23 minutos, ' Toto' saiu de trás e aproveitou uma bola que caiu dos céu para executar uma cabeçada incontestável. 1 a 0, o muro de Arias caiu e o mais importante, o jogo ficou empatado no placar agregado.

Esse gol deu mais asas aos locais e deixou o Racing mais do que mexido, uma equipe com muito pouco sangue. A sorte estava com ele no Maracanã e desta vez o iludiu, algo que você deve ter sempre do seu lado nessas rodadas.

O destaque da equipe de Beccacece no primeiro tempo foi um chute de Melgarejo que passou longe do gol de Andrada. Arias estava recebendo todas as atenções quando não tinha que ser ele.

Tevez, Villa, Soldano... Não tinha como fazer o segundo gol e teve que vir de forma isolada. Poucos minutos do segundo tempo, Lisandro López, que deu uma mãozinha, derrubou Villa sem qualquer explicação.

O colombiano executou a penaldiade máxima e não errou, sendo que Arias adivinhou o lugar onde seu rival chutou. Um 2 a 0 e tranquilidade total no Boca, embora um gol do Racing desse um passe para os visitantes.

Finalmente, o Boca conseguiu dormir a partida e levou a melhor (2-0). Arias evitou uma vitória, mas não a passagem dos 'Xeneizes' na véspera do Natal. O último obstáculo para a final é o Santos. É agora ou nunca.