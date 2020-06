Boca Juniors quebra o silêncio e fala sobre o 'Caso Villa'

O Boca Juniors prefere esperar antes de tomar uma decisão sobre Sebastián Villa. O jogador foi denunciado por sua ex-parceira Daniela Cortés por violência de gênero.

"A posição institucional é a de que, para tomar decisões, precisamos esperar que alguém diga claramente o que aconteceu. Como empregadores, não podemos tomar uma decisão sem ter uma explicação clara ou sem que a Justiça decida sobre o que aconteceu. O clube não tomou partido. nisso, vamos esperar para ver o que fazer", explicou Mario Pergolini, vice-presidente do Boca Juniors, no 'AM1030'.

Pergolini, sem querer se aprofundar, esclareceu que não concorda com a decisão. "A verdade é que minha posição pessoal precisa diferir um pouco da institucional. Eu poderia dizer outra coisa, mas não me parece que corresponda a mim por conta do lugar que estou ocupando no momento", esclareceu.

"Temos um grande compromisso com todos os grupos que estão trabalhando. Chegamos ao Boca graças ao apoio de mulheres e estamos fazendo de tudo no clube para mudar esse tipo de coisa. Mas também precisamos ter muito cuidado em como tomar uma decisão que afetará o trabalho", afirmou.

Pergolini também criticou os mandatários do futebol argentino após a eliminação da Superliga e a criação da Liga Profissional de Futebol.

"A Argentina tem um processo de liderança e os líderes, quando não gostam de algo à sua maneira, mudam muito abruptamente. Acho que isso acaba interferindo no Estado, no jogo ou algo do tipo", afirmou.

"Para mim, é difícil encontrar pessoas que pensam mais do que em sua gestão, em vez de planejarem por dez anos. Seria necessário profissionalizar um pouco mais e até mesmo em suas posições de liderança. Todos estão muito preocupados no momento, no lugar que ocupam, em poder fazer seu mandato da melhor maneira possível, sem grandes conflitos", afirmou.