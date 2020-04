Boca negociará corte de salários dos jogadores

A equipe do Boca Juniors está quase diminuindo seu salário. O próprio presidente, Jorge Ameal, confirmou isso em uma entrevista. Suas palavras revelaram que ele negociará com os jogadores para evitar demissões dentro do clube. O objetivo é ter um acordo o mais rápido possível.

"Eles entendem a situação; todos os dias conversamos com gerentes e com nosso pessoal. Estamos trabalhando com novos patrocinadores, mas é importante que eles também contribuam. Temos que discutir novos contratos", disse ele na 'Radio Rivadavia'.

Ele também se referiu a como os torcedores estão ajudando a manter a entidade: "Temos 70% dos assentos pagos, o que corresponde ao sentimento das pessoas pelo clube". As barracas são a parte inferior dos assentos de La Bombonera.

Caso as negociações avancem favoravelmente, uma redução nos emolumentos dos jogadores de futebol poderá ser oficializada nos próximos dias. Isso seria fundamental para o Boca se livrar de um dos mais intensos encargos econômicos que ele suporta.