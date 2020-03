Boca, vai renovar com Tévez... se ele aceitar redução de salário

Até o intervalo causado pela pandemia de coronavírus, Carlos Tévez estava vivendo uma ótima temporada no Boca Juniors. Ele estava inclusive no caminho de atingir suas melhores estatísticas das últimas sete campanhas.

O argentino marcou nove gols e duas assistências nos 18 jogos que disputou até o momento e se tornou uma das referências no ataque da equipe argentina da Superliga.

O clube está muito satisfeito com o desempenho do ex-Juventus, Corinthians e Manchester City e, portanto, estaria disposto a oferecer ao jogador uma renovação do contrato, que termina em junho deste ano.

Mas o Boca Juniors prevê uma redução em seu salário na proposta de renovação, segundo 'CNN Deportes', já que os números que ele recebe atualmente estão muito acima do mercado argentino.