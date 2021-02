Boletim médico de Ocampos: sem dano ósseo, mas os ligamentos preocupam

A brutal entrada de Djené a Ocampos foi de arrepiar. O jogador argentino teve que deixar o campo de maca e as sensações não eram as melhores.

Assim, um comunicado do Sevilla sobre a situação do jogador era muito aguardado. E nesse domingo o clube deu mais detalhes sobre a lesão do atacante.

"O jogador Lucas Ocampos se submeteu aos primeiros exames radiologicos após a lesão sofrida na partida contra o Getafe. Se descarta um dano ósseo no tornozelo do jogador. Nas próximas horas novos exames serão realizados para determinar uma possível lesão nos ligamentos", divulgou o Sevilla.