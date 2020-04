Bolsonaro garante que clubes brasileiros irão à falência

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou neste sábado que vários times de futebol, principalmente os da Segunda Divisão, terão de declarar falência nos próximos dias como resultado do impacto do coronavírus, que totaliza 2.352 mortes e 36.599 casos no país.

"A questão do futebol está começando a chegar para nós e não sou eu quem decidirá. Você acha que o futebol pode voltar com estádios vazios? É preciso ouvir o sindicato dos jogadores", disse Bolsonaro em transmissão ao vivo nas redes sociais quando recebeu apoiadores no Palácio do Planalto.

O governante alertou que "já existem equipes que decretarão falência: as da Segunda Divisão com toda a segurança e as que estão disputando torneios dos diferentes estados".

"Mas também temos grandes equipes com folhas de pagamento milionárias. Se não me engano, o Flamengo fica perto de 15 milhões de reais (2,6 milhões de euros) e o Palmeiras também. Como é que eles vão pagar sem explorar a imagem e, obviamente, sem pessoas nos estádios, como eles vão gerar renda?", perguntou ele.

Após sua transmissão, o presidente desceu a rampa até o portão do palácio, cumprimentou e conversou com um grupo de apoiadores do conglomerado, a maioria dos quais não tinha máscaras e luvas de proteção pessoal e também não mantiveram a distância entre as pessoas recomendadas pelas autoridades de saúde.

Os apoiadores fizeram parte de uma marcha contra o aborto e de uma caravana na qual dezenas de veículos buzinaram em frente ao Palácio do Planalto para expressar seu apoio ao presidente.

Para este domingo, mais caravanas foram convocadas com manifestações a favor de Bolsonaro e contra governadores, como o do estado de São Paulo, João Doria, ex-aliado do presidente e que se opõe às diretrizes verticais de isolamento social mais flexíveis propostas pelo chefe de Estado.

Bolsonaro, que minimizou sua magnitude no início da pandemia e até chamou a COVID-19 de "gripezinha" e "resfriadinho", mantém sua posição contrária à quarentena obrigatória decretada por alguns prefeitos e governadores, como o de São Paulo, um estado que concentra 42% das mortes.

O líder de extrema direita insistiu neste sábado que o Brasil tem dois problemas: "o vírus e o emprego" e reiterou que o país pode voltar à "normalidade", revogando medidas extremas em algumas regiões, onde o comércio e a atividade econômica seu julgamento deve ser reaberto "com todos os cuidados de saúde".

"As pessoas têm que usar máscaras, luvas, álcool gel e temos que realizar campanhas educativas. Não estou preocupado com a economia, mas com empregos, cuja falta pode causar mais mortes", disse o presidente, que nesta semanademitiu o Ministro da Saúde justamente por causa das diferenças em como tratar o problema.

O deputado e ortopedista Luiz Henrique Mandetta, que recebeu apoio da maioria da população sob sua gestão e até contou com o apoio de boa parte da oposição na luta contra o coronavírus, foi demitido do posto e, em seu lugar, assumiu o oncologista Nelson Teich, sem experiência política em cargos públicos.