Bomba! Brescia demite Balotelli

O Brescia já teve o suficiente com Mario Balotelli e tomou a decisão de rescindir unilateralmente seu contrato, como o ' La Gazzetta dello Sport' apontou na segunda-feira à tarde.

Após as últimas ausências do italiano no treinamento, sua continuidade estava por um fio e sua demissão teria sido acordada.

Ele não foi aos treinos e nem seguiu protocolos estabelecidos, algo que foi entendido como um desafio ao Brescia e que poderia até levar a uma demissão por justa causa.

Balotelli disse que faltou ao treino devido a problemas estomacais, mas na sede do clube eles não deram credibilidade à justificativa.

"Eu pensei que, jogando na cidade dele, ele poderia dar muito ao time. Ele tinha muito a dar, mas ele precisava ter feito mais, muito mais. Esses são os fatos, portanto, é normal que ele esteja decepcionado", disse ao 'Il Corriere. della Sera' Luis Diego López, treinador do Brescia.

O 'Super Mário' chegou à equipe em agosto passado e, apesar de ser o principal jogador, seu desempenho ficou abaixo das expectativas.