Bono, histórico na LaLiga por seu gol contra o Valladolid

Para os torcedores do Sevilla, pelo menos para os adolescentes, não é algo tão incrível, pois já tiveram de viver aquele gol angustiante de Andrés Palop em Donetsk com o qual forçou a prorrogação na Copa da UEFA 2006-07. Mas para um goleiro se tornar um goleador não é algo, muito menos comum em nosso futebol.

O de Bono no José Zorrilla é o primeiro da Primeira Divisão de um goleiro do Sevilla e o número 19 de toda a competição que não é marcado por um jogador de campo. O que lhe dá ainda mais mérito é que é o segundo que ocorre dentro de uma peça. Até agora, apenas o gol marcado por Daniel Aranzubia há dez anos em jogo do Almería-Deportivo cumpria essa condição.

Uma década depois, Bono o sucede, curiosamente também na cobrança de um escanteio, mas desta vez após o toque de até mais quatro companheiros de equipe desde o lançamento do escanteio. Dos 17 gols restantes, 14 foram de pênalti, um em rebote de pênalti e dois de cobrança de falta direta.

Em termos de nomes, Yassine Bono torna-se o oitavo goleiro a fazer gol na categoria mais alta do futebol espanhol. O principal expoente dessa estatística é o argentino Nacho González, que fez seis gols pelo Las Palmas. Ele é seguido por Carlos Fenoy do Celta com cinco e Toni Prats do Betis com dois. Na quarta etapa, Bono aparece acompanhado do próprio Aranzubia, Juan José Santamaría (Racing de Santander), Carlos Chilavert (Zaragoza) e Marko Dmitrovic (Eibar).

Acontece que no dia 23 de abril de 2019, há quase dois anos, o Girona visitou José Zorrilla com Bono como goleiro e o marroquino subiu para finalizar um escanteio na prorrogação, quando seu time perdeu por 1 a 0 contra o Valladolid. Bono conseguiu cabecear, mas acabou indo muito alto. O destino, que não costuma ser muito condescendente com os goleiros neste tipo de função, guardou uma segunda carta para o internacional africano, que sairá junto com Munir e En-Nesyri para o seu país com mais uma arma no repertório.