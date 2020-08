Borussia confirmou que quer Reinier emprestado

O Real Madrid parece ter encontrado um destino para Reinier. O jogador brasileiro não jogará na equipe principal na próxima temporada e, por isso, foi solicitado um empréstimo para ele.

Depois que o nome do Borussia Dortmund vazou como possível destino para Reinier, foi o próprio técnico da equipe alemã que confirmou querer ter o brasileiro.

"Queremos emprestá-lo do Real Madrid, mas a negociação ainda não terminou. Ele é um jovem jogador que pode jogar como um nove e como meio-campista, mas também como um falso atacante", confirmou ele após vencer por 2 a 11 o Austria Vienna, em um amistoso.

O Real Madrid sabe que o Borussia Dortmund é um bom lugar para emprestar seus jovens jogadores. Ele fez isso com Achraf, a quem vendeu neste verão, depois de dois bons anos no time alemão.

Desta forma, o Borussia Dortmund poderia fechar a incorporação de um dos jogadores do Real com maior projeção nos próximos dias e assim repetir a operação com o Achraf.