Borussia dá um prazo de dois dias ao United por Sancho

O Borussia Dortmund deu um golpe na mesa nas últimas horas ao dar um ultimato ao Manchester United pelo 'caso Sancho', que está se arrastando mais do que o esperado.

De acordo com o 'Bild', o Borussia deu aos 'Red Devils' um prazo até segunda-feira para a operação do atacante inglês se concretizar.

Por vezes, a contratação do Sancho pelo United está quase concluída, mas a realidade é que nunca chegou a se concretizar. Falava-se mesmo de um salário de 17,6 milhões de euros para o jogador por temporada.

No entanto, o Borussia rodeou Sancho e colocou a bola no campo do United, à espera de uma oferta a ser comunicada de Old Trafford que irá finalmente resolver a situação.

Se o 'caso Sancho' não terminar na segunda-feira, o Borussia vai tomar alguma atitudade e, segundo a informação destacada, o clube alemão iria aumentar o contrato do craque de seis para dez milhões de euros por ano.