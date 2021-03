Assim vivemos o B. Dortmund - Sevilla

Prev.

Com a derrota por 3 a 2 no jogo de ida, o Sevilla precisa vencer. A Champions League tem gol feito fora de casa como critério de desempate. Então, os espanhóis precisam de uma vitória com dois gols de diferença. A vitória com vantagem mínima vale para o Sevilla a partir do placar de 4 a 3.