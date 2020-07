Borussia garante: não contratará mais

Tempos difíceis estão chegando, mesmo para os grandes clubes do futebol europeu. A situação econômica em que o COVID-19 deixou o Borussia Dortmund impedirá que ele faça grandes contratações.

A chegada do belga Thomas Meunier é esmagadora e parece que os do Signal Iduna Park contratarão Jude Bellingham, uma das grandes promessas do futebol inglês.

Mas Hans-Joachim Watzke, diretor-gerente da equipe, negou que haverá mais contratações: "Não planejamos fazer mais contratações. Todo treinador neste planeta chegou a um ponto em que estamos vivendo em tempos do coronavírus".

As informações, divulgadas pelo clube, informando que ele teria prejuízos de até 45 milhões de euros, também confirmaram a redução nos salários dos funcionários e da ad ministração até 31 de dezembro.