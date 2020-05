Borussia quer fazer de Webster seu novo Sancho

Um especialista em contratar jovens talentos e transformá-los em grandes estrelas é o Borussia Dortmund. Portanto, a equipe alemã já teria um novo objetivo em mente, um garoto de apenas 16 anos.

Este é Charlie Webster, um jovem meio-campista da filial do Chelsea que o portal 'Sun' coloca na Alemanha para a próxima temporada de futebol.

Aparentemente, os alemães estariam pensando em fazer algo semelhante ao Webster com o que já fizeram com Jadon Sancho quando ele deixou o Manchester City, oferecendo a ele uma gestão de carreira idêntica.

Serão os representantes do jovem meio-campista que decidirão o futuro de uma das maiores pérolas britânicas do momento, um jogador que já está apontando caminhos com a equipe da Inglaterra com menos de 16 anos.