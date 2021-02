Borussia se segura e sai da Espanha com vantagem

Um Sevilla que vinha em bela campanha na LaLiga em 4º lugar com vitória nas cinco últimas partidas disputadas encontrou um Borussia Dortmund que vem fazendo uma campanha não tão boa, estando na 6ª posição e conquistando apenas uma vitória nos cinco últimos jogos disputados.

Mas para a Liga dos Campeões, a conversa era outra. O jogo começou em alto ritmo desde o começo com as duas equipes buscando logo abrir o placar. E o primeiro gol surgiu já aos 6 minutos: Suso recebeu na entrada da área, limpou, chutou, a bola desviou em Hummels e matou o goleiro.

E esse golpe precoce serviu para o Borussia Dortmund mostrar suas garras e aparecer no jogo. Acabou aparecendo cada vez mais. Sancho apostava em infiltrações na área e deixava pouco a pouco a equipe espanhola abalada.

E para completar, o gol de empate surgiu de maneira improvável. E um golaço: Dahoud recebeu a bola na intermediária, limpou e soltou uma bomba colocada direto no ângulo. Gol de videogame para deixar tudo igual na casa do Sevilla.

A partir daí, a equipe da casa foi se perdendo cada vez mais e a figura de Papu Gómez não apareceu como deveria aparecer em um jogo tão importante. E então, o inevitável aconteceu. O gol da virada surgiu no minuto 26: Haaland chegou na intermediária, tocou para Sancho e o camisa 7 devolveu com maestria para Haaland na cara do gol, onde só precisou tocar na saída do goleiro.

Tentando alguns chutes tímidos da intermediária, o Sevilla foi recuando para se defender de um time alemão que vinha para cima como um tanque e não se contentava com nada que não fosse balançar a rede.

Inspirado ao melhor estilo 'Mbappé contra o Barça', Haaland recebeu na intermediária, soltou uma bomba com o bico da chuteira no ângulo e Bono parou o torpedo jogando a bola para escanteio.

Logo depois, o 'cometa Haaland' precisava fazer mais um gol ainda no 1º tempo. A fome de brilhar como não vinha fazendo na Bundesliga falava mais alto: Reus roubou a bola de Papu Gómez no meio-campo, foi carregando até a área e tocou ao lado para Haaland chutar colocado no canto.

Um doblete para mostrar ao Sevilla que todo esse futebol do jovem craque aparece quando mais precisa. E no fim do 1º tempo, sobrou alegria para os visitantes e, para Lopetegui, sobrou dúvidas sobre o que fazer para mudar essa situação.

Para a segunda metade, o Sevilla voltou com dificuldades, com a única substitução de Gudelj no lugar do apagado Rakitic.

Porém, o jogo logo mudou de cara completamente. O time espanhol foi crescendo cada vez mais graças às entradas de Munir, De Jong e Óliver Torres aos 58 minutos.

O time alemão, com uma bela vantagem no placar, se fechou e torcia para o jogo acabar o quanto antes.

A única chance de perigo nesse começo de 2º tempo aconteceu com Haaland: o jogador roubou a bola da intermediária, Bellingham soltou uma bomba e Bono espalmou nos pés de Reus, que estava impedido.

A partir daí, foi pura pressão espanhola. Óscar esquentou as coisas quando cobrou uma falta na direção do ângulo, a bola bateu na trave, no goleiro e saiu para longe.

E como recompensa, veio o segundo gol do Sevilla: em falta cobrada no 2º pau, De Jong apareceu sozinho para desviar com o pé para o fundo do gol.

O Borussia se defendia e esperava pacientemente um contra-ataque para conseguir o gol que sacramentaria a partida, e quase aconteceu em uma bela jogada. Em rápido contra-ataque de Sancho, ele dispara e recebe de volta na entrada da área. O jogador bateu colocado e a bola tirou tinta da trave.

Com muita pressão, o jogo chegou ao fim e o time alemão conseguiu sair da casa do Sevilla com uma ligeira vantagem que sabe que será difícil de manter.