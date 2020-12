Borussia volta a tropeçar sem Haaland

Neste sábado, a equipe alemã não conseguiu sair do empate (1 a 1) com o Eintracht Frankfurt, em sua primeira partida pelo campeonato alemão sem Erling Haaland, que só volta em 2021 devido a lesão.

Seu lugar nos XI foi ocupado por Julian Brandt, que formou um tridente com Jadon Sancho e Giovanni Reyna. No final, o norte-americano foi o último a conseguir balançar a rede do gol rival e em grande estilo, com um gol lindo de fora da área, mas não era a noite da vitória dos visitantes.

O bom e velho Youssoufa Moukoko também não conseguiu mudar o jogo, que ainda procura a oportunidade de se tornar o mais jovem marcador da história da Bundesliga. Reus conversou com ele no campo antes do jogo começar. Aos 16 anos, em 20 de novembro, Lucien Favre o colocou em seu terceiro jogo com o primeiro time 'borusser'.

A zaga do time amarelo ajudou muito. Após nove minutos, Eintracht Frankfurt deu um longo passe de Rode para Kamada, que se aproveitou de um desajuste tremendo. Toda a zaga avançou enquanto Mateu Morey conseguiu acionar o japonês, que chutou por baixo de Burki.

O Borussia tentou se recuperar e buscou com intensidade o gol da vitória. Sancho teve duas oportunidades claras que Trapp salvou em minutos, mas quem conseguiu empatar foi Reyna. Já com Moukoko em campo, o atacante se dermarcava, mas optou pelo chute de fora e acertou. Um chute imparável da equipe.

Com isso já são três jogos sem vencer, dois na Bundesliga. Ele perdeu com o Köln no último jogo de Haaland, empatou com a Lazio e agora permanece em 1-1, o que pode definitivamente tirá-lo do Bayern.