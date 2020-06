Bosz, em busca de seu hat-trick pessoal contra o Bayern de Munique

O confronto entre Bayer Leverkusen e Bayern será um dos destaques da rodada. Será ainda mais especial se for uma vitória para Bosz, que poderia conseguir algo histórico.

O Leverkusen, com Bosz no banco, venceu em casa na primeira parta da temporada atual por 1-2 e no último jogo da temporada anterior por 3-1.

"Se conseguirmos, isso significa que alcançaremos algo especial, mas nada mais. O que mais importa para mim é que, no final da temporada, estejamos em uma posição que garanta vaga para a Liga dos Campeões", disse ele.

Atualmente, o Bayer Leverkusen é o quinto, empatado em pontos com o Borussia Mönchengladbach em quarto e lutando para entrar na área da Liga dos Campeões.

A preparação para o jogo de amanhã, segundo Bosz, é a mesma de sempre. "95% cuidamos da gente e 5% do rival. Embora esses 5% sejam para um treinador muito interessante", disse ele.

Como amante do futebol, Bosz, disse ele, gosta de cada vez que vê o Bayern jogar. "É assim que o futebol deve ser jogado. É uma alegria", disse ele.

O Bayern ganhou 18 dos últimos 19 jogos e perdeu os três pontos apenas em um empate sem gols contra o RB Leipzig.

Desde o retorno da Bundesliga após a parada forçada por uma pandemia, o Bayern venceu os quatro jogos com 13 gols a favor e 2 contra.