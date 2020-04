Bota terá concorrência do Inter por Obi Mikel

Honda, Yaya Touré e agora Obi Mikel, esse são os nomes que surgem na agenda do Botafogo nos últimos meses. Com o japonês deu certo, já com o marfinense nem tanto.

Agora, o Botafogo está negociando com Obi Mikel, nigeriano de 32 anos e está bastante otimista. O jogador está sem clube desde deixou o Trabzonspor, da Turquia.

O veterano confirmou a negocição em uma entrevista a 'ESPN': "Sim, há um interesse e, sim, temos negociado. Mas ainda não sei. Ainda estou pensando sobre isso. Não estou certo".

Porém, de acordo com informações do jornal espanhol 'Mundo Deportivo', o time carioca terá a concorrência do Internacional, que também está interessado no futebol do ex-Chelsea.